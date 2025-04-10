Нідерландським військам наказали бути готовими до швидкого розгортання

Керівник Генштабу Збройних сил Нідерландів генерал Онно Ейхельсхайм заявив, що нідерландські військові повинні прискорити свою готовність до можливого розгортання.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на NOS.

У розпорядженні, виданому понад 76 тисячам військових і цивільних у складі Збройних сил Нідерландів, Ейхельсхайм закликає "ретельно перевірити свою особисту готовність".

Ідеться про відпрацювання базових навичок, зокрема збільшення кількості навчань, та підготовку військових підрозділів різних рівнів, уточнює NOS.

Глава Генштабу нідерландських Збройних сил наголосив, що останнім часом "нічого радикально не змінилося" в загрозі з боку Росії, але закликав до готовності "швидше, ніж ми думали раніше", їй протистояти.

Ейхельсхайм у розпорядженні називає два можливі сценарії розвитку подій, пише нідерландський мовник.

Якщо між Росією та Україною буде "перемир'я", Нідерланди повинні бути готові приєднатися до міжнародної коаліції для досягнення тривалого миру. Але вони також працюють над "оперативним планом" на випадок, коли під загрозою опиниться сама територія НАТО.

Раніше в Нідерландах заявили, що впродовж 2024 року Росія могла скоїти понад 30 спроб саботажу, вандалізму чи зовнішнього втручання.

Паралельно в Нідерландах розмірковують над тим, щоб перевіряти тисячі нових іноземних науковців, які приїздять для дослідницької роботи у місцевих університетах – побоюючись, що серед них можуть бути заслані шпигуни.