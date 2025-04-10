Нидерландским войскам приказали быть готовыми к быстрому развертыванию

Руководитель Генштаба Вооруженных сил Нидерландов генерал Онно Эйхельсхайм заявил, что нидерландские военные должны ускорить свою готовность к возможному развертыванию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

В распоряжении, выданном более 76 тысячам военных и гражданских в составе Вооруженных сил Нидерландов, Эйхельсхайм призывает "тщательно проверить свою личную готовность".

Речь идет об отработке базовых навыков, в том числе об увеличении количества учений, и подготовке военных подразделений разных уровней, уточняет NOS.

Глава Генштаба нидерландских Вооруженных сил подчеркнул, что в последнее время "ничего радикально не изменилось" в угрозе со стороны России, но призвал к готовности "быстрее, чем мы думали раньше", ей противостоять.

Эйхельсхайм в распоряжении называет два возможных сценария развития событий, пишет нидерландский вещатель.

Если между Россией и Украиной будет "перемирие", Нидерланды должны быть готовы присоединиться к международной коалиции для достижения длительного мира. Но они также работают над "оперативным планом" на случай, когда под угрозой окажется сама территория НАТО.

Ранее в Нидерландах заявили, что в течение 2024 года Россия могла совершить более 30 попыток саботажа, вандализма или внешнего вмешательства.

Параллельно в Нидерландах размышляют над тем, чтобы проверять тысячи новых иностранных ученых, которые приезжают для исследовательской работы в местных университетах – опасаясь, что среди них могут быть засланные шпионы.