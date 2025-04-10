Глава Генштабу Британії вперше за десятиліття відвідав Китай

Начальник Генерального штабу Збройних сил Великої Британії Тоні Радакін цього тижня відвідав Китай для переговорів з військовим керівництвом країни.

Про це стало відомо з пресрелізу Міністерства оборони Китаю, пише "Європейська правда".

Радакін під час візиту до Пекіна зустрівся з Лю Чженлі – начальником об'єднаного штабу Народно-визвольної армії Китаю, який також є членом Центральної військової комісії.

"Сторони провели поглиблений обмін думками щодо відносин між двома країнами та їхніми збройними силами, ситуації на міжнародній арені та питань, що становлять спільний інтерес, а також обмінялися думками щодо посилення обмінів та співробітництва між двома збройними силами", – ідеться в повідомленні.

Востаннє британський глава Генштабу відвідував Китай у 2015 році, коли між двома країнами були тепліші відносини, а тодішній прем'єр-міністр Девід Кемерон оголосив "золоту еру" двосторонніх відносин.

Візит Радакіна відбувся через кілька днів після того, як Китай провів масштабні військові навчання навколо Тайваню, а також після захоплення Україною двох китайських солдатів.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер шукає зближення з Китаєм з моменту приходу до влади в липні 2024 року, при цьому беручи до уваги китайські кібератаки проти Лондона, проблеми з правами людини та підтримку агресії Росії проти України.