Глава Генштаба Британии впервые за десятилетие посетил Китай

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил Великобритании Тони Радакин на этой неделе посетил Китай для переговоров с военным руководством страны.

Об этом стало известно из пресс-релиза Министерства обороны Китая, пишет "Европейская правда".

Радакин во время визита в Пекин встретился с Лю Чжэнли – начальником объединенного штаба Народно-освободительной армии Китая, который также является членом Центральной военной комиссии.

"Стороны провели углубленный обмен мнениями об отношениях между двумя странами и их вооруженными силами, ситуации на международной арене и вопросах, представляющих общий интерес, а также обменялись мнениями по усилению обменов и сотрудничества между двумя вооруженными силами", – говорится в сообщении.

Последний раз британский глава Генштаба посещал Китай в 2015 году, когда между двумя странами были более теплые отношения, а тогдашний премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил о "золотой эре" двусторонних отношений.

Визит Радакина состоялся через несколько дней после того, как Китай провел масштабные военные учения вокруг Тайваня, а также после захвата Украиной двух китайских солдат.

Премьер-министр Британии Кир Стармер ищет сближения с Китаем с момента прихода к власти в июле 2024 года, при этом принимая во внимание китайские кибератаки против Лондона, проблемы с правами человека и поддержку агрессии России против Украины.