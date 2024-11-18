Прем'єр Британії на зустрічі з лідером Китаю говорив про бажання міцних відносин

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на зустрічі з лідером Китаю Сі Цзіньпінем в Бразилії закликав встановити послідовні та міцні відносини між двома країнами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Reuters.

Зустріч у Бразилії стала першою зустріччю лідерів двох країн з 2018 року, і Стармер був налаштований оптимістично.

Він заявив, що хотів би співпрацювати з Пекіном у таких сферах, як торгівля, економіка і клімат, а також ширше залучати до співпраці науку, технології, охорону здоров'я та освіту.

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Тон зустрічі різко контрастував з відносинами за часів колишнього консервативного уряду, який дотримувався жорсткого підходу через розбіжності з Китаєм, зокрема, щодо прав людини, Гонконгу та звинувачень у шпигунстві.

Британський лідер заявив, що планує провести "повноцінні двосторонні" переговори з Сі в Пекіні або Лондоні.

"Ми хочемо, щоб наші відносини були послідовними, міцними, шанобливими, як ми домовилися, уникали сюрпризів, де це можливо, а посилений діалог повинен забезпечити міцніше взаєморозуміння", – сказав Стармер на початку зустрічі з Сі.

"Велика Британія буде передбачуваним послідовним суверенним гравцем, відданим верховенству права і багатосторонній системі", – додав він.

Сі сказав Стармеру, що Китай і Британія повинні прийняти раціональний і об'єктивний погляд на розвиток один одного, і обидві країни повинні посилити стратегічну комунікацію і поглибити політичну взаємну довіру.

Нагадаємо, глава МЗС Британії у жовтні в Китаї говорив про "нову відправну точку" у відносинах.

При цьому ще у травні британські посадовці заявили, що Китай стояв за викраденням персональних даних військовослужбовців збройних сил Британії, а перед тим Лондон звинуватив китайських хакерів у кібератаках на політиків та виборчу комісію.