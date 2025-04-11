ЗМІ: британські війська можуть бути розгорнуті в Україні на п'ять років

Британія розглядає можливість розгортання військ в Україні на п'ять років відповідно до планів, які обговорюють союзники.

Про це йдеться у матеріалі The Telegraph, передає "Європейська правда".

Військове керівництво хоче, щоб це розгортання допомогло підготувати і відновити українську армію, щоб запобігти новому вторгненню Росії.

Схема була запропонована в ході дискусій, які ведуть Британія і Франція щодо "коаліції рішучих".

Згідно з цим планом, який є одним з багатьох варіантів, в Україну буде направлено сили під проводом європейських країн, щоб спочатку стримати Росію від порушення будь-якого мирного врегулювання і дати українським військовим необхідний перепочинок.

Французькі військові планувальники стверджують, що дуже малоймовірно, що глава Кремля Владімір Путін санкціонує атаку проти західних сил всередині України, коли його війська здатні захопити лише невеликі території.

Згідно з планом, військові сили на чолі з Францією і Великою Британією також запропонують допомогу в захисті неба і моря України.

Але головною метою розгортання військ буде негайне надання допомоги у тренуванні та відновленні українських збройних сил для стримування чергового російського нападу. Пізніше вони будуть виводитися поетапно, а остаточне виведення військ відбудеться приблизно через п'ять років, стало відомо The Telegraph.

Після співголовування на зустрічі 30 країн міністр оборони Британії Джон Гілі заявив, що не буде розкривати деталі обговорюваних планів, оскільки це "просто зробить Путіна мудрішим".

"Коаліція рішучих" має чотири основних цілі, які стоятимуть перед майбутніми силами гарантування безпеки України: безпечне небо, безпечне море, мир на землі та сильна українська армія.

Як повідомлялося, "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією працює над планом відправки місії в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".

4 квітня начальники генеральних штабів французької та британської армій відвідали Київ, де зустрілися з вищим керівництвом України. Метою візиту було обговорення потреб і завдань української армії з метою надання довгострокової підтримки.