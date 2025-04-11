Лідер турецької опозиції критикує Стармера за ігнорування арешту мера Стамбула

Лідер турецької опозиційної Республіканської народної партії Озгюр Озель розкритикував британського прем’єра Кіра Стармера за ігнорування арешту мера Стамбула Екрема Імамоглу.

Про це Озель заявив в інтерв’ю The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

Озель сказав, що розчарований тим, що Стармер не висловився з приводу нападок на "братню партію".

Він також вказав, що британські лейбористи на чолі зі Стармером, не засуджуючи ситуацію в Туреччині, "скоюють історичну помилку, розглядаючи це як внутрішню турецьку проблему".

"Позиція Стармера така, що він не зможе пояснити її в майбутньому. Я хотів би надіслати наступне повідомлення: після того, як все це закінчиться, ми будемо пам'ятати мовчання наших друзів, а не гучні голоси і негативні коментарі наших ворогів", – підкреслив турецький політик.

Хоча європейські лідери, включно з президентом Франції Емманюелем Макроном і головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, висловилися щодо арешту мера, лідер турецької опозиції заявив, що хотів би, щоб Європа зробила більше.

Озель звинуватив Стармера в тому, що питання регіональної безпеки, як-от події в Сирії, для нього пріоритетніші, ніж позбавлення демократичних прав і "велика несправедливість", яка відбувається в Туреччині.

"Тими, хто програв у цьому процесі, не тільки в моїх очах, а й в очах демократичних сил усього світу, є Ердоган у Туреччині та Стармер на міжнародному рівні", – резюмував він.

Затримання мера Стамбула Імамоглу – головного політичного конкурента президента Реджепа Таїпа Ердогана – викликало хвилю масових протестів, які влада жорстко придушила, заарештувавши майже дві тисячі осіб, у тому числі сотні студентів.

Опозиційна Республіканська народна партія висунула Імамоглу своїм кандидатом на президентських виборах 2028 року. Вона також заохочує рух бойкоту проти компаній і підприємств, які вважаються близькими до турецького уряду.

Крім того, турецька опозиція закликає до дострокових виборів.

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