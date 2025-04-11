Лидер турецкой оппозиции критикует Стармера за игнорирование ареста мэра Стамбула

Лидер турецкой оппозиционной Республиканской народной партии Озгюр Озель раскритиковал британского премьера Кира Стармера за игнорирование ареста мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Об этом Озель заявил в интервью The Guardian, сообщает "Европейская правда".

Озель сказал, что разочарован тем, что Стармер не высказался по поводу нападок на "братскую партию".

Он также указал, что британские лейбористы во главе со Стармером, не осуждая ситуацию в Турции, "совершают историческую ошибку, рассматривая это как внутреннюю турецкую проблему".

"Позиция Стармера такова, что он не сможет объяснить ее в будущем. Я хотел бы послать следующее сообщение: после того, как все это закончится, мы будем помнить молчание наших друзей, а не громкие голоса и негативные комментарии наших врагов", – подчеркнул турецкий политик.

Хотя европейские лидеры, включая президента Франции Эмманюэля Макрона и председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, высказались по поводу ареста мэра, лидер турецкой оппозиции заявил, что хотел бы, чтобы Европа сделала больше.

Озель обвинил Стармера в том, что вопросы региональной безопасности, такие как события в Сирии, для него более приоритетны, чем лишение демократических прав и "большая несправедливость", которая происходит в Турции.

"Проигравшими в этом процессе, не только в моих глазах, но и в глазах демократических сил всего мира, являются Эрдоган в Турции и Стармер на международном уровне", – резюмировал он.

Задержание мэра Стамбула Имамоглу – главного политического конкурента президента Реджепа Тайипа Эрдогана – вызвало волну массовых протестов, которые власти жестко подавили, арестовав почти две тысячи человек, в том числе сотни студентов.

Оппозиционная Республиканская народная партия выдвинула Имамоглу своим кандидатом на президентских выборах 2028 года. Она также поощряет движение бойкота против компаний и предприятий, которые считаются близкими к турецкому правительству.

Кроме того, турецкая оппозиция призывает к досрочным выборам.

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