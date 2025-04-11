Міністр оборони Британії назвав 2025-й "критичним роком" для війни в Україні

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі на засіданні формату "Рамштайн" у Брюсселі в п'ятницю назвав 2025-й "критичним роком" для війни в Україні.

Міністра оборони цитує Sky News, передає "Європейська правда".

Гілі зауважив, що завдання Контактної групи з питань оборони України полягає в тому, щоб доставити термінову військову допомогу в руки українських бійців. Він закликав присутніх переосмислити, чим вони можуть допомогти Києву.

"Сьогодні ми пообіцяємо виділити ще мільярди [на фінансування українських військових]", – стверджує він.

Він також відзначив 350 мільйонів фунтів стерлінгів, про виділення яких Британія оголосила у п'ятницю вранці. Це частина ширшого пакету допомоги на суму 450 мільйонів фунтів стерлінгів, який, за його словами, зміцнить британсько-українські промислові зв'язки, а також надасть Києву більше озброєнь.

"2025 рік – критичний рік для війни в Україні, і це критичний момент", – каже він.

"Ми стоїмо з вами в боротьбі і ми стоїмо з вами в мирі", – підсумовує Гілі.

Нагадаємо, засідання Контактної групи з оборони України у форматі "Рамштайн" відбувається в Брюсселі 11 квітня під головуванням Великої Британії та Німеччини.

Попереднє засідання – перше після зміни адміністрації США – також відбулося у Брюсселі 12 лютого і було очолене Великою Британією.

На тому "Рамштайні" міністр оборони США Піт Гегсет оголосив, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою, та заявив, що США не вважають членство України в НАТО можливим підсумком мирного врегулювання війни.

Попередні зустрічі "Рамштайну" за адміністрації Джо Байдена проходили під головуванням США.