Министр обороны Британии назвал 2025-й "критическим годом" для войны в Украине

Министр обороны Великобритании Джон Гили на заседании формата "Рамштайн" в Брюсселе в пятницу назвал 2025-й "критическим годом" для войны в Украине.

Министра обороны цитирует Sky News, передает "Европейская правда".

Гили отметил, что задача Контактной группы по вопросам обороны Украины заключается в том, чтобы доставить срочную военную помощь в руки украинских бойцов. Он призвал присутствующих переосмыслить, чем они могут помочь Киеву.

"Сегодня мы пообещаем выделить еще миллиарды [на финансирование украинских военных]", – утверждает он.

Он также отметил 350 миллионов фунтов стерлингов, о выделении которых Британия объявила в пятницу утром. Это часть более широкого пакета помощи на сумму 450 миллионов фунтов стерлингов, который, по его словам, укрепит британско-украинские промышленные связи, а также предоставит Киеву больше вооружений.

"2025 год – критический год для войны в Украине, и это критический момент", – говорит он.

"Мы стоим с вами в борьбе и мы стоим с вами в мире", – заключает Хили.

Напомним, заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" проходит в Брюсселе 11 апреля под председательством Великобритании и Германии.

Предыдущее заседание – первое после смены администрации США – также состоялось в Брюсселе 12 февраля и было возглавлено Великобританией.

На том "Рамштайне" министр обороны США Пит Хегсет объявил, что возвращение границ Украины к тем, которые существовали до 2014 года, не является реалистичной целью, и заявил, что США не считают членство Украины в НАТО возможным итогом мирного урегулирования войны.

Предыдущие встречи "Рамштайн" при администрации Джо Байдена проходили под председательством США.