Україна отримає $580 млн військової підтримки від Британії і Норвегії

Україна отримає нову військову підтримку на суму 450 мільйонів фунтів стерлінгів (580 мільйонів доларів) через Міжнародний фонд для України, очолюваний Британією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на Міноборони Британії.

Британія надасть 350 мільйонів фунтів стерлінгів зі свого 4,5-мільярдного пакету військової підтримки Україні цього року, а Норвегія надасть решту фінансування, повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Новий пакет військової підтримки буде наданий британськими та українськими постачальниками.

Про фінансування буде оголошено на засіданні Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі, на якому міністр оборони Британії Джон Гілі головуватиме разом зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом. До групи входять представники НАТО та інших країн, які підтримують Україну.

Фінансування забезпечить ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів і обладнання, а також радіолокаційних систем, протитанкових мін і сотень тисяч безпілотників.

"Робота Контактної групи з питань оборони України є життєво важливою для того, щоб поставити Україну в якомога сильнішу позицію і чинити тиск на Путіна", – скаже Гілі на засіданні.

"Ми не можемо ставити під загрозу мир, забуваючи про війну, саме тому сьогоднішній великий пакет посилить підтримку України на фронті", – процитували його виступ у Міноборони.

У четвер Гілі головував на зустрічі міністрів оборони так званої "коаліції рішучих" – миротворчої ініціативи на чолі з Великою Британією і Францією.

"Коаліція рішучих" має чотири основних цілі, які стоятимуть перед майбутніми силами гарантування безпеки України: безпечне небо, безпечне море, мир на землі та сильна українська армія.

Як повідомлялося, "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією працює над планом відправки місії в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".

4 квітня начальники генеральних штабів французької та британської армій відвідали Київ, де зустрілися з вищим керівництвом України. Метою візиту було обговорення потреб і завдань української армії з метою надання довгострокової підтримки.