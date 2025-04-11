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Україна отримає $580 млн військової підтримки від Британії і Норвегії

Новини — П'ятниця, 11 квітня 2025, 07:19 — Іванна Костіна

Україна отримає нову військову підтримку на суму 450 мільйонів фунтів стерлінгів (580 мільйонів доларів) через Міжнародний фонд для України, очолюваний Британією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters з посиланням на Міноборони Британії.

Британія надасть 350 мільйонів фунтів стерлінгів зі свого 4,5-мільярдного пакету військової підтримки Україні цього року, а Норвегія надасть решту фінансування, повідомило Міністерство оборони Великої Британії.

Новий пакет військової підтримки буде наданий британськими та українськими постачальниками.

Про фінансування буде оголошено на засіданні Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі, на якому міністр оборони Британії Джон Гілі головуватиме разом зі своїм німецьким колегою Борисом Пісторіусом. До групи входять представники НАТО та інших країн, які підтримують Україну.

Фінансування забезпечить ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів і обладнання, а також радіолокаційних систем, протитанкових мін і сотень тисяч безпілотників.

"Робота Контактної групи з питань оборони України є життєво важливою для того, щоб поставити Україну в якомога сильнішу позицію і чинити тиск на Путіна", – скаже Гілі на засіданні.

"Ми не можемо ставити під загрозу мир, забуваючи про війну, саме тому сьогоднішній великий пакет посилить підтримку України на фронті", – процитували його виступ у Міноборони.

У четвер Гілі головував на зустрічі міністрів оборони так званої "коаліції рішучих" – миротворчої ініціативи на чолі з Великою Британією і Францією.

"Коаліція рішучих" має чотири основних цілі, які стоятимуть перед майбутніми силами гарантування безпеки України: безпечне небо, безпечне море, мир на землі та сильна українська армія.

Як повідомлялося, "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією працює над планом відправки місії в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".

4 квітня начальники генеральних штабів французької та британської армій відвідали Київ, де зустрілися з вищим керівництвом України. Метою візиту було обговорення потреб і завдань української армії з метою надання довгострокової підтримки.

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