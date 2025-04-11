Умєров заявив, що США продовжують безпекову допомогу Україні і стоять "поряд з нами"

Міністр оборони України Рустем Умєров вважає, що онлайн-участь глави Пентагону Піта Гегсета у зустрічі формату "Рамштайн" в Брюсселі означає те, що США продовжують безпекову допомогу Україні.

Про це Умєров сказав на пресконференції за результатами засідання, передає кореспондент "Європейської правди".

Умєров наголосив, що те, що Гегсет доєднався до засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн", означає, що США не відмовляються від підтримки України.

"Наш колега зі США також брав участь у роботі Контактної групи, що означає, що США продовжують надавати допомогу у сфері безпеки та стоять поруч з нами", – заявив Умєров.

"США є головним партнером як для України, так і для континентальної Європи, або Європи в цілому", – додав він.

Умєров розповів, що "після приходу нової адміністрації США сказали нам, що окрім Європи, окрім України, їхня увага буде зосереджена на Азійсько-Тихоокеанському регіоні або на Тихому океані".

"Вони (США. – Ред.) все ще беруть участь в Контактній групі. Вони надають нам безпекову допомогу і взяли на себе лідерство в мирній ініціативі, на якій вони зосереджені. Україна підтримала мирну ініціативу президента Трампа і брала участь у кількох заходах, де американська команда отримала всі 100% підтримки від української команди", – наголосив міністр оборони України.

Нагадаємо, що засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбувається в Брюсселі 11 квітня під головуванням Великої Британії та Німеччини.

Попереднє засідання – перше після зміни адміністрації США – також відбулося у Брюсселі 12 лютого і було очолене Великою Британією. На тому "Рамштайні" міністр оборони США Гегсет оголосив, що повернення кордонів України до тих, які існували до 2014 року, не є реалістичною метою, та заявив, що США не вважають членство України в НАТО можливим підсумком мирного врегулювання війни.

Попередні зустрічі "Рамштайну" за адміністрації Байдена проходили під головуванням США.