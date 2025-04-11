Умеров заявил, что США продолжают помощь Украине в сфере безопасности и стоят "рядом с нами"

Министр обороны Украины Рустем Умеров считает, что онлайн-участие главы Пентагона Пита Гегсета во встрече формата "Рамштайн" в Брюсселе означает, что США продолжают помощь Украине в сфере безопасности.

Об этом Умеров сказал на пресс-конференции по результатам заседания, передает корреспондент "Европейской правды".

Умеров отметил, что то, что Гегсет присоединился к заседанию Контактной группы в формате "Рамштайн", означает, что США не отказываются от поддержки Украины.

"Наш коллега из США также участвовал в работе Контактной группы, что означает, что США продолжают оказывать помощь в сфере безопасности и стоят рядом с нами", – заявил Умеров.

"США являются главным партнером как для Украины, так и для континентальной Европы, или Европы в целом", – добавил он.

Умеров рассказал, что "после прихода новой администрации США сказали нам, что кроме Европы, кроме Украины, их внимание будет сосредоточено на Азиатско-Тихоокеанском регионе или на Тихом океане".

"Они (США. – Ред.) все еще участвуют в Контактной группе. Они предоставляют нам помощь по безопасности и взяли на себя лидерство в мирной инициативе, на которой они сосредоточены. Украина поддержала мирную инициативу президента Трампа и участвовала в нескольких мероприятиях, где американская команда получила все 100% поддержки от украинской команды", – подчеркнул министр обороны Украины.

Напомним, что заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" проходит в Брюсселе 11 апреля под председательством Великобритании и Германии.

Предыдущее заседание – первое после смены администрации США – также состоялось в Брюсселе 12 февраля и было возглавлено Великобританией. На том "Рамштайн" министр обороны США Гегсет объявил, что возвращение границ Украины к тем, которые существовали до 2014 года, не является реалистичной целью, и заявил, что США не считают членство Украины в НАТО возможным итогом мирного урегулирования войны.

Предыдущие встречи "Рамштайна" при администрации Байдена проходили под председательством США.