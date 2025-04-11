Прем’єр Франції: наївно думати, що Китай замінить США як торговий партнер

Прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру заявив, що наївно і небезпечно думати, що Китай може замінити Сполучені Штати як торговельного партнера.

Заяву французького прем’єра наводить Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Байру також закликав членів Європейського Союзу триматися разом у нинішній обстановці глобальної торговельної напруженості.

"Ідея про те, що Сполучені Штати можуть бути замінені Китаєм, – це жахливо небезпечна ідея", – сказав він.

Очільник уряду Франції переконаний, що ЄС має проявити солідарність перед обличчям невизначеності, спричиненої президентом США Дональдом Трампом.

"Коли президент Сполучених Штатів підвищує тарифи, це землетрус, але коли президент Сполучених Штатів через 48 годин знижує тарифи, це ще один землетрус", – зауважив Байру.

Раніше іспанський прем’єр Педро Санчес заявив, що виступає за більш збалансовані відносини між Європейським Союзом і Китаєм, що ґрунтуються на переговорах із врегулювання розбіжностей і співпраці в галузях, що становлять спільний інтерес.

Він також закликав ЄС переглянути свої відносини з Китаєм на тлі глобальних потрясінь, викликаних рішенням США ввести масштабні тарифи.