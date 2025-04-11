Премьер Франции: наивно думать, что Китай заменит США в качестве торгового партнера

Премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что наивно и опасно думать, что Китай может заменить Соединенные Штаты как торгового партнера.

Заявление французского премьера приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Байру также призвал членов Европейского Союза держаться вместе в нынешней обстановке глобальной торговой напряженности.

"Идея о том, что Соединенные Штаты могут быть заменены Китаем, – это ужасно опасная идея", – сказал он.

Глава правительства Франции убежден, что ЕС должен проявить солидарность перед лицом неопределенности, вызванной президентом США Дональдом Трампом.

"Когда президент Соединенных Штатов повышает тарифы, это землетрясение, но когда президент Соединенных Штатов через 48 часов снижает тарифы, это еще одно землетрясение", – отметил Байру.

Ранее испанский премьер Педро Санчес заявил, что выступает за более сбалансированные отношения между Европейским Союзом и Китаем, основанные на переговорах по урегулированию разногласий и сотрудничества в областях, представляющих общий интерес.

Он также призвал ЕС пересмотреть свои отношения с Китаем на фоне глобальных потрясений, вызванных решением США ввести масштабные тарифы.