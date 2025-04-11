Яку тактику обрав ЄС у торговельному протистоянні з Трампом і яку відповідь планує

Різка зміна торговельної політики США – це дуже неприємний шок для глобальної економіки.

Однак значно важливішою буде відповідь решти світу на виклик.

Бо від того, що виберуть країни – захист внутрішнього ринку чи збереження ліберального торговельного порядку, торговельну війну "на знищення" чи поступовість і поміркованість, – залежатиме траєкторія економічного розвитку світу на роки вперед.

Про те, який курс обере Європейський Союз, читайте в статті Вероніки Мовчан з Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Європейська відповідь Трампу: що ЄС може протиставити "торговій війні" США. Далі – стислий її виклад.

На відміну від Китаю і Канади, Європейський Союз у протистоянні з Дональдом Трампом обрав спокійнішу тактику, "залишаючи всі можливості відкритими".

Але все одно ЄС є серед поки небагатьох країн, які вже оголосили про запровадження контрзаходів.

Ключова відмінність підходу Євросоюза – поступовість та схильність радше погрожувати заходами, аніж їх запроваджувати.

Спочатку, з 1 квітня, мала бути відновлена дія так званих "заходів із відновлення балансу", які ЄС запроваджував у 2018 і 2020 роках у відповідь на мита першої адміністрації Дональда Трампа. Але їхній старт відклали до середини квітня.

А 9 квітня країни-члени ЄС проголосували за запровадження торговельних контрзаходів щодо США з 15 квітня.

Однак у повідомленні Єврокомісії зазначалося, що ці заходи можуть бути призупинені у будь-який момент, якщо "США погодяться на справедливий і збалансований результат переговорів".

Саме це сталося вже наступного дня, 10 квітня – мита були призупинені на 90 днів, віддзеркалюючи рішення Дональда Трампа щодо відстрочки 20-відсоткового додаткового мита щодо ЄС – як і щодо всіх інших країн, з якими США мають дефіцит торгівлі.

За словами Урсули фон дер Ляєн, це було зроблено для створення максимального простору для консультацій всередині ЄС та переговорів зі США.

Підхід ЄС до нових мит – оголошення про заходи та їх наступна відстрочка – певною мірою нагадує дії США, але у значно лагідніший спосіб.

Другою характерною рисою відповіді ЄС є поміркованість.

Заходи з відновлення балансу, мали набувати чинності поступово і загалом торкнутися приблизно 26 млрд євро або 7,8% загального імпорту ЄС із США, який у 2024 році становив 333 млрд євро.

А на наступному кроці мали бути введені заходи щодо ще 18 млрд євро, або ще 5,4%.

Заходи, затверджені ЄС 9 квітня, охоплюють імпорт з США вартістю близько 21-22 млрд євро.

Отже, запропоновані заходи, як очікуються, будуть достатньо точковими і вивіреними для зменшення їхнього негативного впливу на ЄС.

Вибір заходів – ще один прояв поміркованості.

Наразі Євросоюз планує запровадження ввізних мит на товари у відповідь на американські ввізні мита, що відповідає принципам СОТ.

Третя риса відповіді ЄС – це пошук больових точок США.

Наприклад, торговельні обмеження ЄС, здається, можуть створити більший тиск саме на республіканські штати, які підтримали Трампа, а отже, мають більший шанс переконати президента США досягти домовленостей з ЄС.

І нарешті, ще одна риса відповіді ЄС – пошук взаємовигідного компромісу, а не лише усунення новостворених бар’єрів шляхом поступок.

ЄС запропонував США запровадити взаємні нульові мита на промислову продукцію як варіант виходу з поточної кризи.

Докладніше – в матеріалі Вероніки Мовчан Європейська відповідь Трампу: що ЄС може протиставити "торговій війні" США.