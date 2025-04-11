Какую тактику выбрал ЕС в торговом противостоянии с Трампом и какой ответ планирует

Резкое изменение торговой политики США – это очень неприятный шок для глобальной экономики.

Однако значительно важнее будет ответ остального мира на вызов.

Потому что от того, что выберут страны – защиту внутреннего рынка или сохранение либерального торгового порядка, торговую войну "на уничтожение" или постепенность и умеренность, – будет зависеть траектория экономического развития мира на годы вперед.

О том, какой курс выберет Европейский Союз, читайте в статье Вероники Мовчан из Института экономических исследований и политических консультаций Европейский ответ Трампу: что ЕС может противопоставить "торговой войне" США. Далее – краткое ее изложение.

В отличие от Китая и Канады, Европейский Союз в противостоянии с Дональдом Трампом избрал более спокойную тактику, "оставляя все возможности открытыми".

Но все равно ЕС есть среди пока немногих стран, которые уже объявили о введении контрмер.

Ключевое отличие подхода Евросоюза – постепенность и склонность скорее угрожать мерами, чем их вводить.

Сначала, с 1 апреля, должно было быть возобновлено действие так называемых "мер по восстановлению баланса", которые ЕС вводил в 2018 и 2020 годах в ответ на пошлины первой администрации Дональда Трампа. Но их старт отложили к середине апреля.

А 9 апреля страны-члены ЕС проголосовали за введение торговых контрмер в отношении США с 15 апреля.

Однако в сообщении Еврокомиссии отмечалось, что эти меры могут быть приостановлены в любой момент, если "США согласятся на справедливый и сбалансированный результат переговоров".

Именно это произошло уже на следующий день, 10 апреля – пошлины были приостановлены на 90 дней, отражая решение Дональда Трампа об отсрочке 20-процентной дополнительной пошлины в отношении ЕС – как и в отношении всех других стран, с которыми США имеют дефицит торговли.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, это было сделано для создания максимального пространства для консультаций внутри ЕС и переговоров с США.

Подход ЕС к новым пошлинам – объявление о мерах и их последующая отсрочка – в определенной степени напоминает действия США, но значительно более мягким способом.

Второй характерной чертой ответа ЕС является умеренность.

Меры по восстановлению баланса, должны были вступать в силу постепенно и в общем коснуться примерно 26 млрд евро или 7,8% общего импорта ЕС из США, который в 2024 году составлял 333 млрд евро.

Меры, утвержденные ЕС 9 апреля, охватывают импорт из США стоимостью около 21-22 млрд евро.

Следовательно, предложенные меры, как ожидается, будут достаточно точечными и выверенными для уменьшения их негативного влияния на ЕС.

Выбор мер – еще одно проявление умеренности.

Сейчас Евросоюз планирует введение ввозных пошлин на товары в ответ на американские ввозные пошлины, что соответствует принципам ВТО.

Третья черта ответа ЕС – это поиск болевых точек США.

Например, торговые ограничения ЕС, кажется, могут создать большее давление именно на республиканские штаты, которые поддержали Трампа, а следовательно, имеют больший шанс убедить президента США достичь договоренностей с ЕС.

И наконец, еще одна черта ответа ЕС – поиск взаимовыгодного компромисса, а не только устранение вновь созданных барьеров путем уступок.

ЕС предложил США ввести взаимные нулевые пошлины на промышленную продукцию как вариант выхода из текущего кризиса.

Подробнее – в материале Вероники Мовчан Европейский ответ Трампу: что ЕС может противопоставить "торговой войне" США.