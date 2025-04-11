СМИ: российский газ для Приднестровья оплачивает уже другая компания, а объемы уменьшились

Молдовские журналисты узнали об изменении в цепочке посредников, через которую непризнанное Приднестровье получает российский газ, и уменьшении объема поставок.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на свои источники сообщает "Мост" – независимое медиа о Приднестровье, основанное авторитетными молдовскими журналистами.

От двух не связанных между собой источников издание узнало, что зарегистрированная в Дубае JNX General Trading больше не платит за поставки газа для Приднестровья – эту функцию передали другой фирме с регистрацией в ОАЭ.

По версии источников, замена может быть связана с тем, что JNX General Trading могла иметь трудности со своевременной оплатой за нужные объемы газа.

Также источники рассказали, что сейчас Приднестровье каждые сутки получает около 2,2 млн кубометров газа, тогда как ранее получало 3 млн кубов. Эту информацию ранее сообщали источники из Минэнерго Молдовы.

Государственные ведомства в основном не ответили на запросы "Моста" относительно газоснабжения Приднестровья – кроме Бюро реинтеграции, где ответили, что объемы поставок уменьшились.

Напомним, Кишинев и Тирасполь договорились о схеме поставок газа в Приднестровье венгерской компанией за кредитные деньги России.

Эти поставки одобрили после того, как Тирасполь отказался от предложенных Евросоюзом 60 млн евро на решение энергокризиса, которые готовы были предоставить с рядом экономических и политических условий.

Подробно на эту тему – в статье 4 условия для спасения Приднестровья: почему Кишинев разрешил пускать российский газ в Тирасполь.