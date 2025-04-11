Еврокомиссар по торговле едет в США говорить о тарифах

Комиссар Европейского Союза по вопросам торговли Марош Шефчович в понедельник, 14 апреля, поедет в Вашингтон для переговоров по тарифам, которые объявила администрация Дональда Трампа.

Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Олоф Хилл на брифинге в пятницу, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

Визит Шефчовича 14 апреля, во время которого он проведет переговоры с американскими коллегами, станет его третьей поездкой в США с начала президентства Трампа.

"Наше предложение заключается в том, чтобы взаимно снизить тарифы до нуля с нашими американскими друзьями", – отметил Хилл, имея в виду предложение, озвученное президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Напомним, 9 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что на 90 дней приостанавливает действие объявленных им беспрецедентных тарифов в отношении большинства стран мира.

В ответ ЕС также отложил свои контрмеры против США.

Отметим, что США все еще сохраняют 10-процентный общий тариф на глобальный импорт, а также 25-процентные тарифы на сталь, алюминий и автомобили.