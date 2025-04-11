14 квітня ЄС відкриє кластер 2 "Внутрішній ринок" у перемовинах про вступ з Албанією

У понеділок, 14 квітня, у Люксембурзі відбудеться Конференція з питань вступу до ЄС з Албанією, під час якої будуть відкриті переговори щодо кластера 2 "Внутрішній ринок".

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Ради ЄС.

Конференція з питань вступу Албанії до Євросоюзу відкриє перемовини щодо кластера "Внутрішній ринок".

"Четверте засідання Конференції з питань вступу з Албанією на рівні міністрів відбудеться 14 квітня 2025 року в Люксембурзі. Зустріч відкриє переговори з Албанією щодо кластера 2 "Внутрішній ринок", – йдеться у повідомленні.



У Раді ЄС уточнили, що переговори з Албанією щодо кластера 2 "Внутрішній ринок" відкриються за розділами 1 (вільний рух товарів), 2 (свобода переміщення працівників), 3 (свобода підприємництва та надання послуг), 4 (вільний рух капіталу), 6 (корпоративне право), 7 (право інтелектуальної власності), 8 (конкурентна політика), 9 (фінансові послуги) та 28 (захист прав споживачів та охорони здоров'я).

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Албанії Еді Рама висловив сподівання, що Албанія зможе стати членом ЄС до 2030 року.



Нагадаємо, перемовини про вступ Албанії до ЄС почалися влітку 2022 року. Спочатку Албанія рухалась до ЄС із Північною Македонією, однак через суперечки з Болгарією прогрес останньої затримувався.

Тож у 2024 році Албанія прискорила перемовини і відділилася в цьому процесі від Північної Македонії: 15 жовтня 2024 був відкритий перший перемовний кластер "Основи".