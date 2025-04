Глава МИД Нидерландов прибыл во Львов для участия в конференции по вступлению Украины в ЕС

Во Львов прибыл министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает в X издание NOELreports.

Издание разместило фотографию министра, когда он возлагал цветы на Марсовом поле.

"Он почтил память погибших украинских защитников и намерен принять участие в конференции, провести рабочие встречи и обсудить дальнейшую европейскую интеграцию Украины", – говорится в сообщении.

🇳🇱🇺🇦 The Minister of Foreign Affairs of the Netherlands, Caspar Veldkamp, has arrived in Lviv.



He paid tribute to fallen Ukrainian defenders and is set to participate in a conference, hold working meetings, and discuss Ukraine's continued European integration. pic.twitter.com/Pfl2ssPT5v