Глава МИД Нидерландов прибыл во Львов для участия в конференции по вступлению Украины в ЕС

Во Львов прибыл министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает в X издание NOELreports.

Издание разместило фотографию министра, когда он возлагал цветы на Марсовом поле.

"Он почтил память погибших украинских защитников и намерен принять участие в конференции, провести рабочие встречи и обсудить дальнейшую европейскую интеграцию Украины", – говорится в сообщении.

🇳🇱🇺🇦 The Minister of Foreign Affairs of the Netherlands, Caspar Veldkamp, has arrived in Lviv.



He paid tribute to fallen Ukrainian defenders and is set to participate in a conference, hold working meetings, and discuss Ukraine's continued European integration. pic.twitter.com/Pfl2ssPT5v – NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 12, 2025

Согласно сообщениям нидерландских СМИ, Нидерланды помогают Украине в процессе вступления в Европейский Союз. С этой целью в субботу во Львове состоится конференция, в которой также примет участие министр Каспар Вельдкамп.

Нижняя палата парламента обратилась к кабинету министров с просьбой помочь украинскому правительству в сложной процедуре вступления в ЕС. Для того, чтобы стать членом ЕС, страна-кандидат должна соответствовать так называемым Копенгагенским критериям.

Представители шести голландских министерств прибыли во Львов, чтобы обсудить вопросы верховенства права, сельского хозяйства, энергетики и социальных вопросов.

Конференция во Львове будет проходить ежегодно и будет проходить поочередно в Украине и Нидерландах. Вельдкамп также выступит во Львове вместе с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной.

Напомним, Кабмин утвердил план по выполнению Украиной рекомендаций Еврокомиссии, изложенных в докладе о прогрессе стран-кандидатов от 2024 года.

Как известно, Украина ожидает открытия первых кластеров в переговорах о вступлении в ЕС. В Еврокомиссии заявили об амбициозных планах открытия трех кластеров переговоров еще до завершения польского председательства в июне 2025 года. Однако этот шаг блокирует Венгрия, выдвигая новые требования относительно прав венгерского меньшинства.