ЄС почав обговорення спільного фонду для закупівлі оборонного обладнання

Міністри фінансів Європейського Союзу в суботу розпочали переговори про створення спільного оборонного фонду, який купуватиме і володітиме оборонним обладнанням і стягуватиме з членів плату за його використання, як спосіб витрачати більше коштів на оборону, не обтяжуючи національні бюджети додатковими боргами.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Фонд під назвою "Європейський оборонний механізм" був запропонований аналітичним центром Bruegel в документі для міністерських дискусій як спосіб вирішення проблеми того, як країни з високим рівнем заборгованості можуть платити за дороге військове обладнання.

Це частина більш широких європейських зусиль з підготовки до потенційної атаки з боку Росії, оскільки уряди ЄС усвідомлюють, що вони більше не можуть повністю покладатися на Сполучені Штати у питаннях своєї безпеки.

"Це хороша відправна точка для обговорення", – сказав міністр фінансів Португалії Жоакім Міранда Сарменто.

Кілька інших країн ЄС також висловили початкову підтримку, зазначивши, що створення такого фонду може бути технічно відносно простим, оскільки він базуватиметься на моделі фонду допомоги єврозони, Європейського механізму стабільності.

"Ми все ще матимемо кілька питань щодо мандату, фінансування, внесків, важелів впливу на ринок. Є кілька питань щодо фінансування, а також щодо військового аспекту", – сказав Сарменто.

ЄС вже прагне збільшити військові витрати на 800 мільярдів євро протягом наступних чотирьох років шляхом послаблення своїх фіскальних правил щодо оборонних інвестицій і спільних запозичень для великих оборонних проектів за рахунок бюджету ЄС.

Але такі варіанти збільшують державний борг, що викликає занепокоєння у багатьох країн з великим боргом, тоді як центру Bruegel забезпечила б спосіб утримати частину оборонних інвестицій поза національними бюджетами.

Фонд буде створений відповідно до міжурядової угоди і матиме значний сплачений капітал, що дозволить йому запозичувати кошти на ринку.

До фонду можуть вступати члени з країн, що не є членами ЄС, таких як Британія, Україна або Норвегія. Оскільки фонд буде власником обладнання, яке він купує, борги, понесені для його оплати, залишатимуться на рахунках фонду, а не на національних рахунках.

Фонду також сприятиме створенню єдиного європейського ринку оборонного обладнання з метою зниження витрат і об'єднання ресурсів.

Фонд міг би зосередитися на "стратегічних засобах" – дороговартісній військовій інфраструктурі і обладнанні, необхідних арміям для ведення бойових дій, які зараз часто надаються Сполученими Штатами.

У документі щодо фонду зазначається, що Європа має шанс зменшити свою військову залежність від США до 2030 року лише за умови максимального об'єднання закупівель і створення спільного європейського оборонного ринку за участю Великої Британії як головного промислового оборонного гравця з метою посилення конкуренції.

2 квітня газета FT повідомила, що Британія пропонує створити спільний європейський фонд для закупівлі, накопичення та фінансування переозброєння військової техніки.