ЕС начал обсуждение совместного фонда для закупки оборонного оборудования

Министры финансов Европейского Союза в субботу начали переговоры о создании общего оборонного фонда, который будет покупать и владеть оборонным оборудованием и взимать с членов плату за его использование, как способ тратить больше средств на оборону, не обременяя национальные бюджеты дополнительными долгами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Фонд под названием "Европейский оборонный механизм" был предложен аналитическим центром Bruegel в документе для министерских дискуссий как способ решения проблемы того, как страны с высоким уровнем задолженности могут платить за дорогостоящее военное оборудование.

Это часть более широких европейских усилий по подготовке к потенциальной атаке со стороны России, поскольку правительства ЕС осознают, что они больше не могут полностью полагаться на Соединенные Штаты в вопросах своей безопасности.

"Это хорошая отправная точка для обсуждения", – сказал министр финансов Португалии Жоаким Миранда Сарменто.

Несколько других стран ЕС также выразили первоначальную поддержку, отметив, что создание такого фонда может быть технически относительно простым, поскольку он будет базироваться на модели фонда помощи еврозоны, Европейского механизма стабильности.

"Мы все еще будем иметь несколько вопросов относительно мандата, финансирования, взносов, рычагов влияния на рынок. Есть несколько вопросов по финансированию, а также по военному аспекту", – сказал Сарменто.

ЕС уже стремится увеличить военные расходы на 800 миллиардов евро в течение следующих четырех лет путем ослабления своих фискальных правил в отношении оборонных инвестиций и совместных заимствований для крупных оборонных проектов за счет бюджета ЕС.

Но такие варианты увеличивают государственный долг, что вызывает беспокойство у многих стран с большим долгом, тогда как центр Bruegel обеспечил бы способ удержать часть оборонных инвестиций вне национальных бюджетов.

Фонд будет создан в соответствии с межправительственным соглашением и будет иметь значительный оплаченный капитал, что позволит ему заимствовать средства на рынке.

В фонд могут вступать члены из стран, не являющихся членами ЕС, таких как Великобритания, Украина или Норвегия. Поскольку фонд будет владельцем оборудования, которое он покупает, долги, понесенные для его оплаты, будут оставаться на счетах фонда, а не на национальных счетах.

Фонд также будет способствовать созданию единого европейского рынка оборонного оборудования с целью снижения затрат и объединения ресурсов.

Фонд мог бы сосредоточиться на "стратегических средствах" – дорогостоящей военной инфраструктуре и оборудовании, необходимых армиям для ведения боевых действий, которые сейчас часто предоставляются Соединенными Штатами.

В документе по фонду отмечается, что Европа имеет шанс уменьшить свою военную зависимость от США до 2030 года только при условии максимального объединения закупок и создания общего европейского оборонного рынка с участием Великобритании как главного промышленного оборонного игрока с целью усиления конкуренции.

2 апреля газета FT сообщила, что Британия предлагает создать совместный европейский фонд для закупки, накопления и финансирования перевооружения военной техники.