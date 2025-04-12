ЗМІ: глави МЗС Туреччини і Росії в Анталії  поговорили про Україну

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан і російський колега Сергєй Лавров обговорили зусилля щодо забезпечення припинення вогню в російсько-українській війні.

Про це Daily Sabah повідомило в суботу турецьке дипломатичне джерело, передає "Європейська правда".

Топдипломати також обговорили питання енергетичної співпраці та двосторонніх відносин під час зустрічі в кулуарах Анталійського дипломатичного форуму на півдні Туреччини, повідомило джерело.

Вони також обговорили поточні події в Сирії та останню ситуацію в Газі.

Анкара послідовно захищала територіальну цілісність України з початку російського вторгнення в 2022 році. Але вона також підтримує добрі зв'язки з Росією і залишається єдиним членом НАТО, який не приєднався до санкцій проти Москви.

Туреччина виступає за вирішення українсько-російської війни дипломатичним шляхом. Завдяки своєму унікальному розташуванню між двома воюючими сторонами, Анкара неодноразово пропонувала провести мирні переговори.

Триденний форум, що розпочався у п'ятницю в південному турецькому місті Анталія, присвячений темі "Відновлення дипломатії у фрагментованому світі".

Нещодавно турецький міністр Фідан заявляв, що Туреччина готова приєднатися до будь-якої нової архітектури європейської безпеки, якщо НАТО розвалиться.

Перед тим Міністерство оборони Туреччини заявило, що країна готова розгорнути війська в Україні "в разі необхідності" для забезпечення миру.

Раніше ЗМІ вже писали, що Туреччина у розмовах з представниками України та Росії вказала на відкритість до ідеї розміщення своїх військових на українській території як частини миротворчих сил.