СМИ: главы МИД Турции и России в Анталии поговорили об Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и российский коллега Сергей Лавров обсудили усилия по обеспечению прекращения огня в российско-украинской войне.

Об этом Daily Sabah сообщил в субботу турецкий дипломатический источник, передает "Европейская правда".

Топ-дипломаты также обсудили вопросы энергетического сотрудничества и двусторонних отношений во время встречи в кулуарах Анталийского дипломатического форума на юге Турции, сообщил источник.

Они также обсудили текущие события в Сирии и последнюю ситуацию в Газе.

Анкара последовательно защищала территориальную целостность Украины с начала российского вторжения в 2022 году. Но она также поддерживает хорошие связи с Россией и остается единственным членом НАТО, который не присоединился к санкциям против Москвы.

Турция выступает за решение украинско-российской войны дипломатическим путем. Благодаря своему уникальному расположению между двумя воюющими сторонами, Анкара неоднократно предлагала провести мирные переговоры.

Трехдневный форум, начавшийся в пятницу в южном турецком городе Анталия, посвящен теме "Восстановление дипломатии в фрагментированном мире".

Недавно турецкий министр Фидан заявлял, что Турция готова присоединиться к любой новой архитектуре европейской безопасности, если НАТО развалится.

Перед тем Министерство обороны Турции заявило, что страна готова развернуть войска в Украине "в случае необходимости" для обеспечения мира.

Ранее СМИ уже писали, что Турция в разговорах с представителями Украины и России указала на открытость к идее размещения своих военных на украинской территории как части миротворческих сил.