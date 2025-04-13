Генсек Ради Європи каже про покарання для Росії після ударів по Сумах
Генсек Ради Європи Ален Берсе після російських ракетних ударів по центру міста Суми заявив, що порушення законів війни не повинні залишатися безкарними.
Про це Берсе написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".
Генсек РЄ відзначив, що сьогоднішня жорстока російська атака на Суми і вбивство цивільних осіб, в тому числі дітей, "є ще одним нестерпним шоком".
У цьому контексті він згадав про свою розмову з главою МЗС України напередодні.
"Як я обговорював вчора з Міністром закордонних справ України Андрілом Сибігою, порушення прав людини та законів війни не повинні залишатися безкарними", – заявив Берсе.
Станом на 18 годину неділі відомо про 34 загиблих внаслідок балістичних ударів РФ по Сумах зранку 13 квітня, з них двоє дітей, постраждало 117 людей.
Як повідомляла "Європейська правда", група держав зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України завершила підготовку технічних і юридичних документів для його запуску на базі Ради Європи.
Генсек Ради Європи підтвердив, що організація готова до "швидкого запуску" трибуналу і закликає держави "продемонструвати політичну волю для забезпечення" його створення.
Більше про плани створення трибуналу читайте в інтерв’ю генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе: Трибунал за злочин агресії створять у 2025 році, від Трампа немає негативних сигналів: генсек РЄ.