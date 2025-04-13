Генсек Совета Европы говорит о наказании для России после ударов по Сумам

Генсек Совета Европы Ален Берсе после российских ракетных ударов по центру города Сумы заявил, что нарушение законов войны не должны оставаться безнаказанными.

Об этом Берсе написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Генсек СЕ отметил, что сегодняшняя жестокая российская атака на Сумы и убийство гражданских лиц, в том числе детей, "является еще одним невыносимым шоком".

В этом контексте он вспомнил о своем разговоре с главой МИД Украины накануне.

"Как я обсуждал вчера с Министром иностранных дел Украины Андрелом Сибигой, нарушения прав человека и законов войны не должны оставаться безнаказанными", – заявил Берсе.

По состоянию на 18 часов воскресенья известно о 34 погибших в результате баллистических ударов РФ по Сумах утром 13 апреля, из них двое детей, пострадали 117 человек.

Как сообщала "Европейская правда", группа государств по созданию специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины завершила подготовку технических и юридических документов для его запуска на базе Совета Европы.

Генсек Совета Европы подтвердил, что организация готова к "быстрому запуску" трибунала и призывает государства "продемонстрировать политическую волю для обеспечения" его создания.

Больше о планах создания трибунала читайте в интервью генерального секретаря Совета Европы Алена Берсе: Трибунал за преступление агрессии создадут в 2025 году, от Трампа нет негативных сигналов: генсек СЕ.