Глави МЗС ЄС у Люксембургу обговорять гарантії безпеки Україні і 17-й пакет санкцій для РФ

Міністри закордонних справ Європейського Союзу на засіданні Ради ЄС у Люксембургу 14 квітня (Foreign Affairs Council) обговорять гарантії безпеки Україні, зокрема, ініціатив "коаліції рішучих" щодо можливого розгортання в Україні моніторингової місії, а також підготовку 17-го пакету санкцій проти Росії та інші засоби тиску на неї.

Про це кореспондентові "Європейської правди" розповів на умовах анонімності обізнаний з процесом підготовки Ради ЄС у закордонних справах топ-посадовець ЄС.

Співрозмовник "ЄвроПравди" наголосив, що глави МЗС держав ЄС під час засідання Ради ЄС у Люксембургу 14 квітня будуть обговорювати можливі гарантії безпеки Україні після зупинення бойових дій, а також продовження санкційного тиску на Росію.

"Євросоюз підтримує продовження тиску на Росію, і тому 17-й санкційний пакет та інші засоби тиску, будуть частиною розмови на засіданні Ради ЄС у закордонних справах", – повідомив топ-посадовець ЄС.

Він додав, що так само буде обговорюватися процес перемовин з Україною про вступ до ЄС, зокрема, враховуючи блокування відкриття переговорних кластерів з боку Угорщини.

А також – ініціатива високої представниці ЄС у закордонних справах Каї Каллас зі збільшення військової підтримки України: зокрема, ініціатива щодо надання 2 млн боєприпасів на суму 5 млрд євро. "Я думаю, що в понеділок ми побачимо, як зобов'язання щодо цього розширюються", – додав єврочиновник.

"Також будуть обговорені ініціативи "коаліції рішучих" (coalition of the willing) щодо розгортання в Україні моніторингової місії після можливого припинення вогню, яка б контролювала відсутність порушень, а також гарантій безпеки для України – з метою встановлення тривалого і справедливого миру для України", – додав топ-посадовець ЄС.

Українське питання є першим у порядку денному Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі.

Очікується, що до глав МЗС ЄС за відеозв’язком звернеться міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Міністр Сибіга поінформує міністрів про ситуацію на полі бою, політичні процеси в Україні, про нагальні пріоритети для України зараз – і що вони просять зараз від ЄС. Так само будуть обговорені американські дипломатичні ініціативи зі встановлення миру", – повідомив співрозмовник "Європейської правди".

Як повідомлялося, "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією працює над планом відправки місії в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню" та має має чотири основних цілі.

У свою чергу, головна дипломатка ЄС Каллас продовжує наполягати, що держави ЄС зможуть забезпечити Україні 2 млн артилерійських снарядів до кінця 2025 року.

Варто зауважити, що до нового, 17-го пакета санкцій для Росії, можуть увійти подальші заходи проти так званого російського "тіньового флоту", а також обмеження транзитних шляхів для РФ через Балтійське море.