Зеленський та голова Єврокомісії обговорили посилення української ППО

Президент Володимир Зеленський поспілкувався із очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн щодо роботи над зміцненням української ППО.

Про це український президент повідомив у соцмережах, пише "Європейська правда".

Зеленський та фон дер Ляєн обговорили у цьому контексті зміцнення антибалістичних спроможностей України.

"Європа має відповідні можливості, і ми говорили про це, зокрема, в межах нашої роботи з ЄС на треку Drone Deal. Дякую, Урсуло, за підтримку цього формату. Важливо, що наші команди активно працюють, і вже є країни, які готові долучатися", – зазначив український президент.

Окремо вони також поспілкувалися щодо українського шляху в Європейський Союз.

"Ми повністю готові до відкриття всіх шести переговорних кластерів та розраховуємо, що перший кластер – Fundamentals – зможемо відкрити вже у червні. Так само важливо, щоб якнайшвидше надійшов перший транш із європейського пакету підтримки. Є дата – сподіваємося, що все вдасться реалізувати саме так, як ми домовилися", – додав Зеленський.

Варто зазначити, що Зеленський надіслав своєму американському візаві Дональду Трампу листа, в якому попередив про поглиблення дефіциту систем протиповітряної оборони в Україні, зокрема засобів протидії балістичним ракетам.

Це сталося після того, як внаслідок російських масованих ударів по Києву 24 травня 2 людини загинули та ще 92, серед яких 3 дітей, постраждали.

Наступного дня Міністерство закордонних справ РФ заявило, що російська армія нібито розпочинає "послідовні системні удари" по Києву і закликало іноземців, зокрема працівників дипломатичних місій та міжнародних організацій, якнайшвидше залишити українську столицю.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що російські погрози щодо нових ударів по Києву мають на меті залякати західних дипломатів, але Україна не очікує, що цей шантаж спрацює.

Посол ЄС у Києві Катаріна Матернова заявила, що західні дипломати не покинуть Київ попри нові погрози РФ щодо нових ударів по Києву.