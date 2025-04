Іспанський острів постраждав від повені, оголосили надзвичайний стан

На іспанському острові Лансароте оголосили надзвичайний стан внаслідок повені.

Про це пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Повінь спричинила затоплення будинків та доріг. Зазначається, що лише за дві години у суботу, 12 квітня, випало 6 см опадів. Після цього на острові оголосили надзвичайний стан.

"Ми працювали всю ніч, відвідали 300 викликів за ніч, багато з них в Арресіфе і Тегісе. Деякі будинки затоплені, а те, що залишилося – це велика кількість бруду", – сказав голова служби з надзвичайних ситуацій уряду Лансароте.

Massive flooding due to extreme rains in Lanzarote of the Canary Islands 🇮🇨 (12.04.2025) pic.twitter.com/s1LS5sIV2M

It’s still pouring in Lanzarote, and areas like Costa Teguise and Arrecife are flooded. Locals are being asked to avoid any non-essential travel.pic.twitter.com/BT1X7vYMQn