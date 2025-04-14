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Іспанський острів постраждав від повені, оголосили надзвичайний стан

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Новини — Понеділок, 14 квітня 2025, 09:08 — Уляна Кричковська

На іспанському острові Лансароте оголосили надзвичайний стан внаслідок повені.

Про це пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Повінь спричинила затоплення будинків та доріг. Зазначається, що лише за дві години у суботу, 12 квітня, випало 6 см опадів. Після цього на острові оголосили надзвичайний стан.

"Ми працювали всю ніч, відвідали 300 викликів за ніч, багато з них в Арресіфе і Тегісе. Деякі будинки затоплені, а те, що залишилося – це велика кількість бруду", – сказав голова служби з надзвичайних ситуацій уряду Лансароте.

За повідомленням влади, ніхто не постраждав від повені.

Уряд Іспанії минулого місяця оголосив, що надасть річні дозволи на проживання та роботу близько 25 тисячам мігрантів, які постраждали від торішніх смертоносних повеней у регіоні Валенсія.

У березні суд в Іспанії, який розслідує минулорічні смертельні повені у Валенсії за підозрою у навмисному убивстві, викликав для свідчень двох колишніх топпосадовців регіону.

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Іспанія стихійні лиха
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