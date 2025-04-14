Іспанський острів постраждав від повені, оголосили надзвичайний стан

На іспанському острові Лансароте оголосили надзвичайний стан внаслідок повені.

Про це пише агентство Reuters, передає "Європейська правда".

Повінь спричинила затоплення будинків та доріг. Зазначається, що лише за дві години у суботу, 12 квітня, випало 6 см опадів. Після цього на острові оголосили надзвичайний стан.

"Ми працювали всю ніч, відвідали 300 викликів за ніч, багато з них в Арресіфе і Тегісе. Деякі будинки затоплені, а те, що залишилося – це велика кількість бруду", – сказав голова служби з надзвичайних ситуацій уряду Лансароте.

Massive flooding due to extreme rains in Lanzarote of the Canary Islands 🇮🇨 (12.04.2025) pic.twitter.com/s1LS5sIV2M – Disaster News (@Top_Disaster) April 12, 2025

It’s still pouring in Lanzarote, and areas like Costa Teguise and Arrecife are flooded. Locals are being asked to avoid any non-essential travel.pic.twitter.com/BT1X7vYMQn – Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) April 12, 2025

За повідомленням влади, ніхто не постраждав від повені.

Уряд Іспанії минулого місяця оголосив, що надасть річні дозволи на проживання та роботу близько 25 тисячам мігрантів, які постраждали від торішніх смертоносних повеней у регіоні Валенсія.

У березні суд в Іспанії, який розслідує минулорічні смертельні повені у Валенсії за підозрою у навмисному убивстві, викликав для свідчень двох колишніх топпосадовців регіону.