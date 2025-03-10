Колишніх топппосадовців Валенсії викликали свідчити у справі про смертельні повені

Суд в Іспанії, який розслідує минулорічні смертельні повені у Валенсії за підозрою у навмисному убивстві, викликав для свідчень двох колишніх топпосадовців регіону.

Про це передає "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Суддя зобов'язав зʼявитись для свідчень у справі про повені ексміністерку внутрішніх справ Валенсії Саломе Прадас і колишнього відповідального за надзвичайні ситуації Еміліо Аргуесо.

В обґрунтуванні суд вказав, що оповіщення мешканців про повінь 29 жовтня було "було запізнілим і помилковим", а шторм, що спричинив повені, "не був непередбачуваним погодним явищем".

Водночас для свідчень не викликали главу регіонального уряду Валенсії Карлеса Масона, відставки якого раніше вимагали тисячі невдоволених жителів.

Кримінальне розслідування, яке веде суд іспанського міста Катарроха, стосується імовірних вбивств і поранень через недбалість у результаті повеней восени 2024 року.

За офіційними даними, трагедія забрала життя загалом 225 людей, ще три досі вважаються зниклими безвісти.

Уряд Іспанії минулого місяця оголосив, що надасть річні дозволи на проживання та роботу близько 25 тисячам мігрантів, які постраждали від торішніх смертоносних повеней у регіоні Валенсія.