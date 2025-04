Испанский остров пострадал от наводнения, объявили чрезвычайное положение

На испанском острове Лансароте объявили чрезвычайное положение в результате наводнения.

Об этом пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Наводнение вызвало затопление домов и дорог. Отмечается, что всего за два часа в субботу, 12 апреля, выпало 6 см осадков. После этого на острове объявили чрезвычайное положение.

"Мы работали всю ночь, посетили 300 вызовов за ночь, многие из них в Арресифе и Тегисе. Некоторые дома затоплены, а то, что осталось – это большое количество грязи", – сказал глава службы по чрезвычайным ситуациям правительства Лансароте.

Massive flooding due to extreme rains in Lanzarote of the Canary Islands 🇮🇨 (12.04.2025) pic.twitter.com/s1LS5sIV2M

It’s still pouring in Lanzarote, and areas like Costa Teguise and Arrecife are flooded. Locals are being asked to avoid any non-essential travel.pic.twitter.com/BT1X7vYMQn