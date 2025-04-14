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Испанский остров пострадал от наводнения, объявили чрезвычайное положение

Новости — Понедельник, 14 апреля 2025, 09:08 — Уляна Кричковская

На испанском острове Лансароте объявили чрезвычайное положение в результате наводнения.

Об этом пишет агентство Reuters, передает "Европейская правда".

Наводнение вызвало затопление домов и дорог. Отмечается, что всего за два часа в субботу, 12 апреля, выпало 6 см осадков. После этого на острове объявили чрезвычайное положение.

"Мы работали всю ночь, посетили 300 вызовов за ночь, многие из них в Арресифе и Тегисе. Некоторые дома затоплены, а то, что осталось – это большое количество грязи", – сказал глава службы по чрезвычайным ситуациям правительства Лансароте.

По сообщению властей, никто не пострадал от наводнения.

Правительство Испании в прошлом месяце объявило, что предоставит годовые разрешения на проживание и работу около 25 тысячам мигрантов, пострадавших от прошлогодних смертоносных наводнений в регионе Валенсия.

В марте суд в Испании, который расследует прошлогодние смертельные наводнения в Валенсии по подозрению в умышленном убийстве, вызвал для дачи показаний двух бывших топ-чиновников региона.

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Испания стихийные бедствия
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