Президент Словаччини каже, що "коаліція рішучих" не має жодного ефекту

Президент Словаччини Петер Пеллегріні вважає, що так звана "коаліція рішучих" не має жодного ефекту, а рішення треба приймати в рамках ЄС і НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Dennik N.

За словами Пеллегріні, "коаліція рішучих" не має жодного ефекту. Президент каже, що діяти треба на рівні всього Європейського Союзу і НАТО, а решту він назвав псевдогрупами.

Словаччину не запрошують на переговори найбільших союзників України.

"Давайте повернемося і будемо діяти на рівні ЄС і НАТО. Це, безсумнівно, буде більш постійним, ніж створення псевдогруп країн, які змінюються з дня на день і без необхідності порушують єдність в Альянсі або Європейському Союзі", – сказав Пеллегріні на конференції в Братиславі.

З деяких ключових питань ЄС і НАТО приймають рішення одноголосно. Наприклад, Угорщина, чия позиція щодо подій в Україні суттєво відрізняється від позиції більшості інших країн-членів, може заблокувати або відтермінувати деякі фундаментальні кроки.

За словами Пеллегріні, президент Чехії Петр Павел може бути самотнім у своїй думці щодо готовності відправити солдатів в Україну в рамках можливої миротворчої місії.

Як повідомлялося, "коаліція рішучих" на чолі з Францією та Британією працює над планом відправки місії в Україну для гарантування майбутнього "припинення вогню".

"Коаліція рішучих" має чотири основні цілі, які стоятимуть перед майбутніми силами гарантування безпеки України: безпечне небо, безпечне море, мир на землі та сильна українська армія.

4 квітня начальники генеральних штабів французької та британської армій відвідали Київ, де зустрілися з вищим керівництвом України. Метою візиту було обговорення потреб і завдань української армії з метою надання довгострокової підтримки.