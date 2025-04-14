Президент Словакии говорит, что "коалиция решительных" не имеет никакого эффекта

Президент Словакии Петер Пеллегрини считает, что так называемая "коалиция решительных" не имеет никакого эффекта, а решение надо принимать в рамках ЕС и НАТО.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Dennik N.

По словам Пеллегрини, "коалиция решительных" не имеет никакого эффекта. Президент говорит, что действовать надо на уровне всего Европейского Союза и НАТО, а все другое он назвал псевдогруппами.

Словакию не приглашают на переговоры крупнейших союзников Украины.

"Давайте вернемся и будем действовать на уровне ЕС и НАТО. Это, несомненно, будет более постоянным, чем создание псевдогрупп стран, которые меняются изо дня в день и без необходимости нарушают единство в Альянсе или Европейском Союзе", – сказал Пеллегрини на конференции в Братиславе.

По некоторым ключевым вопросам ЕС и НАТО принимают решения единогласно. Например, Венгрия, чья позиция по поводу событий в Украине существенно отличается от позиции большинства других стран-членов, может заблокировать или отсрочить некоторые фундаментальные шаги.

По словам Пеллегрини, президент Чехии Петр Павел может быть одиноким в своем мнении относительно готовности отправить солдат в Украину в рамках возможной миротворческой миссии.

Как сообщалось, "коалиция решительных" во главе с Францией и Британией работает над планом отправки миссии в Украину для гарантирования будущего "прекращения огня".

"Коалиция решительных" имеет четыре основные цели, которые будут стоять перед будущими силами обеспечения безопасности Украины: безопасное небо, безопасное море, мир на земле и сильная украинская армия.

4 апреля начальники генеральных штабов французской и британской армий посетили Киев, где встретились с высшим руководством Украины. Целью визита было обсуждение потребностей и задач украинской армии с целью предоставления долгосрочной поддержки.