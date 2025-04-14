У ЄС оновили правила експорту зброї

Рада ЄС оголосила у понеділок, що завершила перегляд системи контролю за експортом озброєнь.

Про це, як пише "Європейська правда", пресслужба Ради проінформувала у понеділок.

Рада ЄС ухвалила зміни до позиції, що визначає загальні правила контролю за експортом військових технологій та обладнання, а також затвердила висновки з цього питання.

Висновки Ради підтверджують відданість ЄС відповідальній та прозорій торгівлі озброєннями, запобіганню перенаправлення зброї для нецільового використання терористами, злочинцями та іншими несанкціонованими користувачами.

Висновки також визначають порядок денний роботи Ради на найближчі роки над елементами підтримки відповідальної торгівлі військовими технологіями і обладнанням.

У рамках перегляду було ухвалено оновлений посібник користувача для офіцерів з ліцензування в державах-членах.

Поставки зброї з ЄС до України, а також необхідність сприяння експорту військової техніки, спільно розробленої країнами-членами, зумовили цей перегляд.

Нагадаємо, 19 березня в Брюсселі представили "Білу книгу", яка формує новий підхід до оборони і визначає інвестиційні потреби ЄС.

У "Білій книзі" представлені рішення, спрямовані на усунення критичних прогалин у спроможностях і розбудову потужної оборонної промислової бази.

Також вона передбачає, окрім розбудови європейського оборонного потенціалу, задоволення нагальних потреб України на полі бою.