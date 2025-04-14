В Будапешті зібрався протест через конституційні зміни, спрямовані проти ЛГБТК+

Біля парламенту в Будапешті у понеділок зібрався протест через плани партії влади Угорщини схвалити конституційні зміни, спрямовані проти ЛГБТК+ людей.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Guardian.

Голосування, заплановане у парламенті, супроводжується протестами біля будівлі законодавчого органу.

Організатори прайду в Будапешті заявляють, що запропоновані зміни наближають Угорщину, країну-члена ЄС, до авторитаризму.

Вони стверджують, що законодавчі зміни прирівнюють приналежність до ЛГБТК-спільноти до педофілії та порнографії.

Підтримана прем'єр-міністром Віктором Орбаном і його правопопулістською партією "Фідес", конституційна поправка має на меті зафіксувати нещодавню заборону уряду на проведення прайдів.

Поправка, за словами уряду, покликана захистити фізичний, розумовий та моральний розвиток дітей. Вона також закріплює визнання лише двох статей, забезпечуючи конституційну основу для заперечення гендерної ідентичності деяких людей в Угорщині.

Після неодноразових заяв Орбана про іноземне втручання в політику країни, поправка також дозволить уряду тимчасово призупиняти угорське громадянство у випадку подвійного громадянства, яке може становити загрозу для безпеки або суверенітету країни.

Угорський Гельсінський комітет описав поправку як засіб "законодавчого залякування" в країні ЄС. "Ці закони є значною ескалацією зусиль уряду з придушення інакомислення, послаблення захисту прав людини і зміцнення своєї влади", – йдеться в заяві комітету.

Опозиційна партія "Моментум" підкреслила схожість з обмеженнями в Росії. Як і Владімір Путін, Орбан намагається зобразити себе захисником традиційних сімейних цінностей, впроваджуючи політику, яка включає заборону на всиновлення дітей одностатевими парами та заборону на будь-які згадки про ЛГБТК+ у шкільних освітніх програмах.

Очікується, що поправка до конституції буде схвалена майже через місяць після того, як законодавці прискорено прийняли закон, який забороняв публічні заходи, що проводяться ЛГБТК+ спільнотами.

Нагадаємо, Віктор Орбан у 2021 році заборонив "пропаганду гомосексуалізму" серед людей до 18 років, незважаючи на різку критику з боку правозахисних груп і Європейського Союзу.