В Будапеште собрался протест из-за конституционных изменений, направленных против ЛГБТК+ людей

Возле парламента в Будапеште в понедельник собрался протест из-за планов партии власти Венгрии одобрить конституционные изменения, направленные против ЛГБТК+ людей.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The Guardian.

Голосование, запланированное в парламенте, сопровождается протестами у здания законодательного органа.

Организаторы прайда в Будапеште заявляют, что предложенные изменения приближают Венгрию, страну-члена ЕС, к авторитаризму.

Они утверждают, что законодательные изменения приравнивают принадлежность к ЛГБТК-сообществу к педофилии и порнографии.

Поддержанная премьер-министром Виктором Орбаном и его правопопулистской партией "Фидес", конституционная поправка имеет целью зафиксировать недавний запрет правительства на проведение прайдов.

Поправка, по словам правительства, призвана защитить физическое, умственное и моральное развитие детей. Она также закрепляет признание только двух полов, обеспечивая конституционную основу для отрицания гендерной идентичности некоторых людей в Венгрии.

После неоднократных заявлений Орбана об иностранном вмешательстве в политику страны, поправка также позволит правительству временно приостанавливать венгерское гражданство в случае двойного гражданства, которое может представлять угрозу для безопасности или суверенитета страны.

Венгерский Хельсинский комитет описал поправку как средство "законодательного запугивания" в стране ЕС. "Эти законы являются значительной эскалацией усилий правительства по подавлению инакомыслия, ослаблению защиты прав человека и укреплению своей власти", – говорится в заявлении комитета.

Оппозиционная партия "Моментум" подчеркнула сходство с ограничениями в России. Как и Владимир Путин, Орбан пытается изобразить себя защитником традиционных семейных ценностей, внедряя политику, которая включает запрет на усыновление детей однополыми парами и запрет на любые упоминания о ЛГБТК+ в школьных образовательных программах.

Ожидается, что поправка к конституции будет одобрена почти через месяц после того, как законодатели ускоренно приняли закон, которыйзапрещал публичные мероприятия, проводимые ЛГБТК+ сообществами.

Напомним, Виктор Орбан в 2021 году запретил "пропаганду гомосексуализма" среди людей до 18 лет, несмотря на резкую критику со стороны правозащитных групп и Европейского Союза.