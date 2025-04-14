В Амстердаме выгнали пропалестинских активистов, оккупировавших университет

Нидерландская полиция задержала часть пропалестинских активистов, которые с утра понедельника, 14 апреля, заняли здание Амстердамского университета, требуя от него разорвать связи с Израилем.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NOS.

Около 100 активистов инициативы "Амстердамский студенческий лагерь" зашли в корпус Maagdenhuis Амстердамского университета, подняли палестинский флаг, вывесили баннеры из окон и зажгли файеры в цветах палестинского флага.

Кроме того, группа из около 200 протестующих собралась перед зданием Maagdenhuis. В нескольких местах между активистами и полицией возникли столкновения, правоохранители применили дубинки против протестующих.

Фото: ANP

"Амстердамский студенческий лагерь" требовал от Амстердамского университета разорвать все связи с израильскими университетами.

После того, как администрация университета сообщила об инциденте полиции, протестующим дали несколько часов, чтобы выйти.

Когда они отказались, правоохранители зашли в Maagdenhuis через подвальный вход. Под громкие возгласы протестующих перед зданием пропалестинских активистов одного за другим забрала полиция.

В ряде европейских университетов в прошлом году состоялись подобные акции в знак протеста против Израиля, который активисты обвиняют в военных преступлениях в Газе.

В прошлом году пропалестинские неправительственные организации Нидерландов пытались через суд заблокировать экспорт оружия в Израиль и торговлю с израильскими поселениями на оккупированных палестинских территориях.