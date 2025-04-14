В Амстердаме выгнали пропалестинских активистов, оккупировавших университет
Новости — Понедельник, 14 апреля 2025, 20:04 —
Нидерландская полиция задержала часть пропалестинских активистов, которые с утра понедельника, 14 апреля, заняли здание Амстердамского университета, требуя от него разорвать связи с Израилем.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NOS.
Около 100 активистов инициативы "Амстердамский студенческий лагерь" зашли в корпус Maagdenhuis Амстердамского университета, подняли палестинский флаг, вывесили баннеры из окон и зажгли файеры в цветах палестинского флага.
Кроме того, группа из около 200 протестующих собралась перед зданием Maagdenhuis. В нескольких местах между активистами и полицией возникли столкновения, правоохранители применили дубинки против протестующих.
"Амстердамский студенческий лагерь" требовал от Амстердамского университета разорвать все связи с израильскими университетами.
После того, как администрация университета сообщила об инциденте полиции, протестующим дали несколько часов, чтобы выйти.
Когда они отказались, правоохранители зашли в Maagdenhuis через подвальный вход. Под громкие возгласы протестующих перед зданием пропалестинских активистов одного за другим забрала полиция.
В ряде европейских университетов в прошлом году состоялись подобные акции в знак протеста против Израиля, который активисты обвиняют в военных преступлениях в Газе.
В прошлом году пропалестинские неправительственные организации Нидерландов пытались через суд заблокировать экспорт оружия в Израиль и торговлю с израильскими поселениями на оккупированных палестинских территориях.