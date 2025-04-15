Венс каже, що Європі не вигідно бути "безпековим васалом" США

Віцепрезидент США Джей Ді Венс вважає, що для Європи "не вигідно бути постійним безпековим васалом Сполучених Штатів".

Його слова цитують The Guardian та The Telegraph, передає "Європейська правда".

Джей Ді Венс попередив, що Європа повинна активізуватися і працювати над своєю обороною, оскільки "більшість європейських країн не мають армій, здатних забезпечити їхню розумну оборону".

На його думку, серед винятків: Британія, Франція та Польща, які "доводять правило, що європейські лідери радикально недоінвестували в безпеку, і це має змінитися". Він також закликав до зміцнення Європи.

"Я не хочу, щоб європейці просто робили все, що скажуть їм американці. Я не думаю, що це в їхніх інтересах, і я не думаю, що це також в наших інтересах. Європі не вигідно бути безпековим васалом США", – сказав американський віцепрезидент.

Нагадаємо, 19 березня у Брюсселі представили "Білу книгу", яка формує новий підхід до оборони і визначає інвестиційні потреби ЄС. У "Білій книзі" представлені рішення, спрямовані на усунення критичних прогалин у спроможностях і розбудову потужної оборонної промислової бази.

Також вона передбачає, окрім розбудови європейського оборонного потенціалу, задоволення нагальних потреб України на полі бою.

Радимо також ознайомитися із матеріалом "ЄвроПравди": ЄС готується до війни: як європейські лідери узгоджували нові безпекові ініціативи.