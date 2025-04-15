Вэнс говорит, что Европе не выгодно быть "вассалом по безопасности" США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что для Европы "не выгодно быть постоянным вассалом безопасности Соединенных Штатов".

Его слова цитируют The Guardian и The Telegraph, передает "Европейская правда".

Джей Ди Вэнс предупредил, что Европа должна активизироваться и работать над своей обороной, поскольку "большинство европейских стран не имеют армий, способных обеспечить их разумную оборону".

По его мнению, среди исключений: Британия, Франция и Польша, которые "доказывают правило, что европейские лидеры радикально недоинвестировали в безопасность, и это должно измениться". Он также призвал к укреплению Европы.

"Я не хочу, чтобы европейцы просто делали все, что скажут им американцы. Я не думаю, что это в их интересах, и я не думаю, что это также в наших интересах. Европе не выгодно быть вассалом США по безопасности", – сказал американский вице-президент.

Напомним, 19 марта в Брюсселе представили "Белую книгу", которая формирует новый подход к обороне и определяет инвестиционные потребности ЕС. В "Белой книге" представлены решения, направленные на устранение критических пробелов в возможностях и развитие мощной оборонной промышленной базы.

Также она предусматривает, кроме развития европейского оборонного потенциала, удовлетворение насущных потребностей Украины на поле боя.

Советуем также ознакомиться с материалом "ЕвроПравды": ЕС готовится к войне: как европейские лидеры согласовывали новые инициативы по безопасности.