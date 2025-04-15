У РФ заявили про готовність відновити дипвідносини із Грузією за "відповідного сигналу"

Заступник глави Міністерства закордонних справ РФ Михаїл Галузін заявив, що Росія готова відновлювати дипломатичні відносини з Грузією, якщо "відповідний сигнал надійде з Тбілісі".

Про це він заявив у інтерв’ю російським ЗМІ, цитує NewsGeorgia, передає "Європейська правда".

Галузін заявив, що Росія "готова йти так далеко, наскільки готова йти грузинська сторона".

"Що стосується дипломатичних відносин, то ми готові до їх відновлення. Ми готові йти так далеко, наскільки готова йти грузинська сторона. Обмежень для нас тут немає", – заявив він.

Галузін зазначив, що третій президент Грузії Міхеїл Саакашвілі, за правління якого дипломатичні відносини з Москвою було розірвано незабаром після російсько-грузинської війни в серпні 2008 року, тепер на батьківщині "зазнає найжорстокішої критики" і "перебуває під численними судовими позовами".

Він заявив, що чинне грузинське керівництво продовжує "пов'язувати відновлення дипломатичних відносин" із позицією щодо Абхазії та Південної Осетії – двох грузинських регіонів, які 17 років тому Москва визнала незалежними державами, а Тбілісі оголосив окупованими РФ.

Як передає видання, таку ж позицію пізніше висловив прессекретар очільника Кремля Дмитрій Пєсков.

"Чітких термінів немає, але те, що Росія дійсно готова до кроків нормалізації відносин [з Грузією], це, дійсно, так. Ми зацікавлені у вибудовуванні добрих відносин з усіма країнами, які до цього готові і хочуть", – сказав він.

Як відомо, Грузія розірвала дипломатичні відносини з Росією 3 вересня 2008 року, після завершення російсько-грузинської війни. Наразі всі консульські та інші дипломатичні послуги надаються у швейцарських посольствах, де існують спеціальні секції.

У керівній партії "Грузинська мрія" не раз наголошували, що про жодне відновлення дипвідносин із країною, яка окуповує Абхазію та Цхінвальський регіон, не йдеться, поки не відбудеться повна деокупація грузинських територій.

У червні 2024 року грузинський опозиційний телеканал Mtavari повідомив, що Грузія і Росія, можливо, працюють над відновленням дипвідносин. Тоді в російському МЗС заявили, що такі повідомлення є фейком.

А пізніше речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Москва готова йти шляхом відновлення дипломатичних відносин із Грузією та підтримує будь-які починання Тбілісі в цьому напрямку.