Росія обіцяє "підтримати починання" Грузії у відновленні дипломатичних відносин

Речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що Москва готова йти шляхом відновлення дипломатичних відносин із Грузією та підтримує будь-які починання Тбілісі в цьому напрямку.

Таке вона сказала на брифінгу, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Эхо Кавказа".

За словами Захарової, Росія і далі вважає, що "нормалізація" відносин із Грузією "відповідає інтересам двох наших народів".

"Підтримуємо будь-які починання, які йдуть на підтримку російсько-грузинської нормалізації. У цьому контексті вітаємо згадану ініціативу. Ми готові йти цим шляхом", – додала вона.

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Раніше грузинський опозиційний телеканал Mtavari повідомив, що Грузія і Росія, можливо, працюють над відновленням дипвідносин. Тоді в російському МЗС заявили, що такі повідомлення є фейком.

Грузія розірвала дипломатичні відносини з Росією 3 вересня 2008 року, після завершення російсько-грузинської війни. Наразі всі консульські та інші дипломатичні послуги надаються у швейцарських посольствах, де існують спеціальні секції.

У керівній партії "Грузинська мрія" не раз наголошували, що про жодне відновлення дипвідносин із країною, яка окуповує Абхазію та Цхінвальський регіон, не йдеться, поки не відбудеться повна деокупація грузинських територій.

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