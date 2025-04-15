В РФ заявили о готовности восстановить дипотношения с Грузией при "соответствующем сигнале"

Заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Михаил Галузин заявил, что Россия готова восстанавливать дипломатические отношения с Грузией, если "соответствующий сигнал поступит из Тбилиси".

Об этом он заявил в интервью российским СМИ, цитирует NewsGeorgia, передает "Европейская правда".

Галузин заявил, что Россия "готова идти так далеко, насколько готова идти грузинская сторона".

"Что касается дипломатических отношений, то мы готовы к их восстановлению. Мы готовы идти так далеко, насколько готова идти грузинская сторона. Ограничений для нас здесь нет", – заявил он.

Галузин отметил, что третий президент Грузии Михеил Саакашвили, при котором дипломатические отношения с Москвой были разорваны вскоре после российско-грузинской войны в августе 2008 года, теперь на родине "подвергается жесточайшей критике" и "находится под многочисленными судебными исками".

Он заявил, что действующее грузинское руководство продолжает "связывать восстановление дипломатических отношений" с позицией по Абхазии и Южной Осетии – двух грузинских регионов, которые 17 лет назад Москва признала независимыми государствами, а Тбилиси объявил оккупированными РФ.

Как передает издание, такую же позицию позже высказал пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков.

"Четких сроков нет, но то, что Россия действительно готова к шагам нормализации отношений [с Грузией], это действительно так. Мы заинтересованы в выстраивании добрых отношений со всеми странами, которые к этому готовы и хотят", – сказал он.

Как известно, Грузия разорвала дипломатические отношения с Россией 3 сентября 2008 года, после завершения российско-грузинской войны. Сейчас все консульские и другие дипломатические услуги предоставляются в швейцарских посольствах, где существуют специальные секции.

В правящей партии "Грузинская мечта" не раз подчеркивали, что ни о каком восстановлении дипотношений со страной, которая оккупирует Абхазию и Цхинвальский регион, речь не идет, пока не произойдет полная деоккупация грузинских территорий.

В июне 2024 года грузинский оппозиционный телеканал Mtavari сообщил, что Грузия и Россия, возможно, работают над восстановлением дипотношений. Тогда в российском МИД заявили, что такие сообщения являются фейком.

А позже пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва готова идти по пути восстановления дипломатических отношений с Грузией и поддерживает любые начинания Тбилиси в этом направлении.