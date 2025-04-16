СМИ: Рубио и Уиткофф отправятся на переговоры в Париж, где будет идти речь и об Украине

Госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф на этой неделе отправятся на переговоры в Париж, где речь будет идти в том числе об Украине.

Об этом со ссылкой на свои источники сообщает Politico, пишет "Европейская правда".

Двое собеседников, которым известно о подготовке визита, рассказали, что Рубио и Уиткофф на этой неделе отправятся в Париж.

Стив Уиткофф должен встретиться с президентом Эмманюэлем Макроном, а Рубио – со своим французским визави Жаном-Ноэлем Барро.

На встречах планируют обсуждать Украину, Иран и торговые вопросы в контексте "тарифной войны", начатой Дональдом Трампом.

Поездка станет первым визитом американских топ-чиновников во Францию после приезда вице-президента Джей Ди Венса на саммит по искусственному интеллекту в феврале.

Франция, как известно, вместе с Британией возглавляет группу стран, которые нарабатывают возможные варианты гарантий безопасности для Украины.

Напомним, на прошлой неделе специальный посланник Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф встречался с правителем РФ Владимиром Путиным. На выходных он имел первый прямой контакт с Ираном при администрации Трампа.

Уиткофф назвал свои переговоры с Путиным "убедительными", а также заявил, что возможность какой-то сделки упирается в "пять территорий".