У Литві кажуть, що економічні зв'язки з Китаєм наразі мінімальні

Міністр економіки та інновацій Литви Лукас Савіцкас заявив, що економічні зв'язки між Вільнюсом і Пекіном зараз мінімальні.

Його слова цитує LRT, передає "Європейська правда".

Відповідаючи на запитання щодо нинішніх відносин між Литвою та Китаєм, Савіцкас заявив, що наразі економічні зв’язки між двома країнами мінімальні.

За його словами, в нинішній геополітичній ситуації його міністерству необхідно дослухатися до інтересів бізнесу і допомагати підприємствам знаходити необхідні ринки збуту в Південній Кореї, Японії, Сінгапурі та Індії, куди, на думку міністра, може піти продукція з вищою доданою вартістю.

"Нам, безумовно, потрібно шукати ринки, на які може піти наша продукція з вищою доданою вартістю. Можливо, ми не завжди чітко розуміємо цілі інших великих гравців, але ми можемо контролювати наші національні економічні інтереси, допомагаючи нашим підприємствам диверсифікувати та підтримувати їхню конкурентоспроможність", – додав він.

Савіцкас також підтвердив свою позицію, що Литва все ще чекає на рішення Тайваню щодо розвитку двосторонньої співпраці.

"Ми висловили це очікування,...зараз я можу повторити, що м'яч на полі Тайваню, і ми очікуємо, що вони приймуть рішення", – підсумував литовський міністр.

Нагадаємо, спікер Сейму Литви Саулюс Скверняліс раніше заявляв, що очікування від співпраці між Литвою і Тайванем не виправдалися.

Нещодавно радник президента Литви з питань національної безпеки Марюс Чеснулявічюс заявив, що глава держави виступає за відновлення дипломатичних відносин із Китаєм.

Детальніше читайте у статті: Литва завершує конфлікт із Китаєм: як та чому Вільнюс змінює відносини з партнером РФ.