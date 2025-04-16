В Литве говорят, что экономические связи с Китаем сейчас минимальны

Министр экономики и инноваций Литвы Лукас Савицкас заявил, что экономические связи между Вильнюсом и Пекином сейчас минимальны.

Его слова цитирует LRT, передает "Европейская правда".

Отвечая на вопрос о нынешних отношениях между Литвой и Китаем, Савицкас заявил, что сейчас экономические связи между двумя странами минимальны.

По его словам, в нынешней геополитической ситуации его министерству необходимо прислушиваться к интересам бизнеса и помогать предприятиям находить необходимые рынки сбыта в Южной Корее, Японии, Сингапуре и Индии, куда, по мнению министра, может пойти продукция с более высокой добавленной стоимостью.

"Нам, безусловно, нужно искать рынки, на которые может пойти наша продукция с более высокой добавленной стоимостью. Возможно, мы не всегда четко понимаем цели других крупных игроков, но мы можем контролировать наши национальные экономические интересы, помогая нашим предприятиям диверсифицировать и поддерживать их конкурентоспособность", – добавил он.

Савицкас также подтвердил свою позицию, что Литва все еще ждет решения Тайваня по развитию двустороннего сотрудничества.

"Мы выразили это ожидание, ...сейчас я могу повторить, что мяч на поле Тайваня, и мы ожидаем, что они примут решение", – подытожил литовский министр.

Напомним, спикер Сейма Литвы Саулюс Сквернялис ранее заявлял, что ожидания от сотрудничества между Литвой и Тайванем не оправдались.

Недавно советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Марюс Чеснулявичюс заявил, что глава государства выступает за восстановление дипломатических отношений с Китаем.

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