Сербські студенти проїхали 1300 км на велосипедах, щоб привернути увагу до протестів

У вівторок, 15 квітня, близько 80 сербських студентів завершили свою майже двотижневу поїздку на велосипедах до французького Страсбурга, яка мала на меті привернути увагу Європейського Союзу до протестів проти корупції в Сербії.

Про це написало агентство AP, передає "Європейська правда".

Сербські студенти проїхали на велосипедах понад 1300 км з балканської країни до Страсбурга. Їхня подорож тривала 13 днів.

Фото: AP

Після прибуття на головну площу Страсбурга їх емоційно вітали сотні людей, включаючи членів сербської діаспори та французьких студентів і прихильників.

"Я вважаю, що ця акція протесту має повний успіх. Я думаю, що ми розбудили Європу", – сказав один з велосипедистів.

Студенти проїжджали на велосипедах 100-150 кілометрів на день через Угорщину, Словаччину, Австрію та Німеччину, перш ніж дісталися Страсбурга.

Фото: AP

Вони витримали проливний дощ і низьку температуру під час своєї подорожі Європою, яка включала прийом прихильників у Будапешті, Відні та інших містах.

Фото: AP

Як відомо, сербський президент Александар Вучич намагається придушити постійні демонстрації, спровоковані обвалом навісу залізничного вокзалу. Організатори протестів заявляють, що причиною трагедії стала корупція в уряді, що призвела до недбалого і небезпечного ремонту будівлі вокзалу.

Студенти сербських університетів та їхні викладачі були ключовою силою загальнонаціональних демонстрацій, які також відображають ширше невдоволення правлінням Вучича.

Своєю чергою сербський президент звинуватив протестувальників у тому, що вони працюють проти державних інтересів.

Нагадаємо, нещодавно Вучич говорив, що піде у відставку, якщо йому покажуть докази використання "звукової гармати" на протестах.

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