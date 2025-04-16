Сербские студенты проехали 1300 км на велосипедах, чтобы привлечь внимание к протестам

Во вторник, 15 апреля, около 80 сербских студентов завершили свою почти двухнедельную поездку на велосипедах во французский Страсбург, которая имела целью привлечь внимание Европейского Союза к протестам против коррупции в Сербии.

Об этом написало агентство AP, передает "Европейская правда".

Сербские студенты проехали на велосипедах более 1300 км из балканской страны до Страсбурга. Их путешествие длилось 13 дней.

Фото: AP

По прибытии на главную площадь Страсбурга их эмоционально приветствовали сотни людей, включая членов сербской диаспоры и французских студентов и сторонников.

"Я считаю, что эта акция протеста имеет полный успех. Я думаю, что мы разбудили Европу", – сказал один из велосипедистов.

Студенты проезжали на велосипедах 100-150 километров в день через Венгрию, Словакию, Австрию и Германию, прежде чем добрались до Страсбурга.

Фото: AP

Они выдержали проливной дождь и низкую температуру во время своего путешествия по Европе, которое включало в себя прием сторонников в Будапеште, Вене и других городах.

Фото: AP

Как известно, сербский президент Александар Вучич пытается подавить демонстрации, спровоцированные обвалом навеса железнодорожного вокзала в городе Новый Сад. Организаторы протестов заявляют, что причиной трагедии стала коррупция в правительстве, которая привела к небрежному и опасному ремонту здания вокзала.

Студенты сербских университетов и их преподаватели были ключевой силой общенациональных демонстраций, которые также отражают более широкое недовольство правлением Вучича.

В свою очередь сербский президент обвинил протестующих в том, что они работают против государственных интересов.

Напомним, недавно Вучич говорил, что уйдет в отставку, если ему покажут доказательства использования "звуковой пушки" на протестах.

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