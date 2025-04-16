Сербские студенты проехали 1300 км на велосипедах, чтобы привлечь внимание к протестам
Новости — Среда, 16 апреля 2025, 11:33 —
Во вторник, 15 апреля, около 80 сербских студентов завершили свою почти двухнедельную поездку на велосипедах во французский Страсбург, которая имела целью привлечь внимание Европейского Союза к протестам против коррупции в Сербии.
Об этом написало агентство AP, передает "Европейская правда".
Сербские студенты проехали на велосипедах более 1300 км из балканской страны до Страсбурга. Их путешествие длилось 13 дней.
По прибытии на главную площадь Страсбурга их эмоционально приветствовали сотни людей, включая членов сербской диаспоры и французских студентов и сторонников.
"Я считаю, что эта акция протеста имеет полный успех. Я думаю, что мы разбудили Европу", – сказал один из велосипедистов.
Студенты проезжали на велосипедах 100-150 километров в день через Венгрию, Словакию, Австрию и Германию, прежде чем добрались до Страсбурга.
Они выдержали проливной дождь и низкую температуру во время своего путешествия по Европе, которое включало в себя прием сторонников в Будапеште, Вене и других городах.
Как известно, сербский президент Александар Вучич пытается подавить демонстрации, спровоцированные обвалом навеса железнодорожного вокзала в городе Новый Сад. Организаторы протестов заявляют, что причиной трагедии стала коррупция в правительстве, которая привела к небрежному и опасному ремонту здания вокзала.
Студенты сербских университетов и их преподаватели были ключевой силой общенациональных демонстраций, которые также отражают более широкое недовольство правлением Вучича.
В свою очередь сербский президент обвинил протестующих в том, что они работают против государственных интересов.
Напомним, недавно Вучич говорил, что уйдет в отставку, если ему покажут доказательства использования "звуковой пушки" на протестах.
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