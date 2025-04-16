В США подтвердили визит Рубио и Уиткоффа в Париж, где будут говорить об Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио вместе с посланником президента Стивом Уиткоффом посетят Париж для переговоров по войне в Украине.

Эту информацию подтвердила пресс-секретарь Госдепартамента Тэмми Брюс, сообщает "Европейская правда".

По словам пресс-секретаря, Рубио и Уиткофф посетят Париж 16-18 апреля "для переговоров с европейскими коллегами с целью продвижения цели президента Трампа по прекращению российско-украинской войны и остановке кровопролития".

"Находясь в Париже, он (Рубио. – Ред.) также обсудит пути продвижения общих интересов в регионе", – добавила представитель Госдепа.

Поездка, о которой ранее сообщили СМИ, станет первым визитом американских топ-чиновников во Францию после приезда вице-президента Джей Ди Вэнса на саммит по искусственному интеллекту в феврале.

Франция вместе с Великобританией возглавляет группу стран, которые нарабатывают возможные варианты гарантий безопасности для Украины.

Напомним, на прошлой неделе специальный посланник Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф встречался с правителем РФ Владимиром Путиным.

Уиткофф назвал переговоры с Путиным "убедительными", а также заявил, что возможность некоего "мирного" соглашения упирается в "пять территорий".