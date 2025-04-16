ЄС опублікував список семи безпечних країн походження мігрантів

Єврокомісія опублікувала список із семи країн, які в майбутньому вважатимуться безпечними країнами походження мігрантів.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Заяви про надання притулку від вихідців з цих країн будуть розглядатися державами-членами ЄС у прискореному порядку, оскільки вважається, що вони мають низькі шанси на успіх.

До списку, опублікованого в середу, увійшли:

Косово

Бангладеш

Колумбія

Єгипет

Індія

Марокко

Туніс

Згідно з рішенням Єврокомісії, прискорена процедура повинна займати максимум три місяці. Однак, держави-члени повинні розглядати кожну заяву про надання притулку індивідуально, незалежно від того, чи походить людина з безпечної країни походження, чи ні.

Цей список застосовуватиметься до всіх країн-членів ЄС, але не замінить національні списки. Європарламент і держави-члени ще мають затвердити цей перелік.

Комісія заявила, що країни-кандидати на вступ до ЄС також, в принципі, вважатимуться безпечними країнами походження. Винятки стосуватимуться країн, де спостерігається "безрозсудне насильство", пов'язане з конфліктами, проти яких запроваджено санкції ЄС, або де рівень задоволення заяв про надання притулку з цієї країни становить понад 20%.

У першому кварталі цього року кількість нелегальних перетинів кордонів Європи скоротилася більш ніж на 30%, тобто майже на 34 тисячі осіб, порівняно з аналогічним періодом 2024 року.